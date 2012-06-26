İspanya yardım paketi talep etti

İspanya, bankalarını kurtarmak için Euro ülkeleri maliye bakanlarının oluşturduğu Euro Grubu'ndan resmen yardım talebinde bulundu. İspanya’nın 62 milyar euroya ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos, yardım talebini içeren mektubu, Euro Grubu Başkanı Jean-Claude Juncker'e gönderdi. İspanya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İspanyol bankalarının sermayelerinin yeniden yapılandırılması için alınacak dış yardımla ilgili resmî sürecin, Juncker ve Euro Bölgesi'nde yer alan ülkelere gönderilen yazıyla başladığı bildirildi.

Euro'yu kurtarma çabaları hızla sürüyor. AB Maliye Bakanları Lüksemburg’da bir araya gelirken, Berlin’de Mali Pakt konusunda gerginlik yaşanıyor.

Mektupta herhangi bir rakam ifade edilmediği belirtiliyor. Ancak bağımsız danışmanlık firmaları, İspanyol bankalarının 62 milyar euroya ihtiyacı olabileceğini ifade ediyor. Euro Bölgesi ülkeleri ise daha önce yaptıkları açıklamada 100 milyar euroya kadar yardım yapmaya hazır olduklarını ima etmişti.

Ekonomi Bakanlığı'nın açıklamasında, "Bu yardımın şekillenmesi, güncel şartlara göre farklı koşullarda olabilir ve gelecekte buna karar verilebilir" denildi. Uzmanlar, bunun ilk aşamada geçici olarak Euro Malî İstikrar Fonu'nun (EFSF) kullanılması, daha sonra Avrupa İstikrar Mekanizması'ndan yardım alınması şeklinde yorumlanabileceğini savundu.

'Amaç düşük faiz'

Müzakerelerin, Euro Grubu toplantısının yapılacağı 9 Temmuz tarihine kadar tamamlanması ve bu tarihte İspanyol bankalarına verilecek kredinin şartlarının açıklanması öngörülüyor.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Garcia Margallo, müzakerelerde amaçlarının, kredinin en düşük faizde ve olabilecek en uzun geri ödemede sağlanması olduğunu açıkladı.

Ekonomi Bakanı Guindos da, geçen hafta yaptığı açıklamada, dış yardım alan diğer ülkelere uygulanan parametrenin İspanya için de geçerli olmasını beklediklerini, 5-10 yıl aralığında geri ödemesiz, 15 yıl gibi uzun vadeli, faiz oranı yüzde 3-4 arasında bir kredi istediklerini ifade etmişti. (Deutsche Welle Türkçe)