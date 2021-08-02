İspanya: Yangınlarla mücadele kapsamında Türkiye'ye pazartesi ve salı etaplar halinde 3 uçak gönderilecek

İspanya'nın Türkiye Büyükelçiliği, İspanya'nın Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadele kapsamında göndereceği 3 uçağın pazartesi ve salı etaplar halinde gönderileceğini açıkladı.

Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada İspanya Büyükelçisi Jose Mauel Albares ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün görüştüğü bildirildi. Albares'in mevkidaşına yaşanan can kayıpları için taziyelerini ilettiği belirtildi.

Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "(Albares) İspanyol Hükümeti'nin İspanyol Hava Kuvvetleri'ne ait iki adet CL 415 yangın söndürme uçağı ve bir adet C-295 nakliye uçağının yanı sıra Askeri Acil Durum Birimi'nin bir ekibinin tamamını, yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere gönderme kararını da bildirdi" denildi.

Açıklamada, "Uçakların ve ekipmanların gelişi bugün (Pazartesi) ve yarın (Salı) etaplar halinde gerçekleşecektir" ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçilik, saat 13.37'de de "Yoldayız!!!" yazılı bir paylaşımda bulundu.