İspanya ve Portekiz'e yaptırım çağrısı



AB Komisyonu'nun dijital ekonomiden sorumlu üyesi Günther Oettinger, Bild gazetesine verdiği demeçte İspanya ve Portekiz’in 2015 yılı bütçe taahhütlerine ulaşamadığını belirterek “Eğer Komisyon bütçe kurallarına uyulması gerektiği yönündeki inandırıcılığını korumak istiyorsa İspanya ve Portekiz’e yönelik yaptırım kararı almak zorundayız” diye konuştu. AB Komisyonu üyesi Oettinger, “Eğer ortak kurallar belirliyorsak bunlara uyulması gerekir. Aksi takdirde insanlara bunu hiçbir şekilde açıklayamazsınız” dedi.

AB Komisyonu’nun her iki ülkeye yönelik yaptırım kararını yarın vermesi bekleniyor. Komisyon, İber Yarımadası ülkelerinden yapısal fonların dondurulmasının yanı sıra GSYH’nın yüzde 0,2’sine kadar para cezası da isteyebilir.

Euro İstikrar Paktı, GSYH’nın yüzde 3’ü kadar bütçe açığı limiti öngörüyor. İspanya ve Portekiz yıllardır yüzde 3'lük bütçe açığı hedefini tutturamıyor. Lizbon hükümetinin bu yıl yüzde 3'lük borçlanma sınırının altında kalması beklenirken Madrid hükümetinin ise yüzde 3,9 borçlanma oranı ile bu hedefi 2016'da da yakalayamayacağı tahmin ediliyor.