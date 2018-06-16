İspanya ve Portekiz arasındaki gol savaşında gülen çıkmadı

2018 Rusya Dünya Kupası'nın merakla maçlarından maçlarından biri Portekiz ile İspanya arasında oynandı. Poztekiz ile İspanya 36. kez karşı karşıya gelirken nefes kesen maçta gülen çıkmadı ve karşılaşma 3-3 berabere bitti. Maça damga vuran isim ise üç gole imzasını atan Ronaldo oldu.

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda oynanan 4.maçta Portekiz ve İspanya Rusya’nın Soçi kentindeki Fisht Olympic’te karşı karşıya geldi.

İlk dakikasından itibaren büyük heyecana sahne olan maçta Cristiano Ronaldo, henüz 3. dakikada Nacho’nun müdahalesiyle yerde kalınca 3. dakikada kazandığı penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. Maça tutuk başlayan İspanya, 24. dakikada Diego Costa ile durumu 1-1’e getirdi. 44. dakikada bir kez daha sahneye Cristiano Ronaldo çıktı ve durumu 2-1’e taşıyarak takımının soyunma odasına önde gitmesini sağladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısının başında, 55. dakikada İspanya Diego Costa ile beraberliği yakaladı. Portekiz henüz 2. golün şokunu üzerinden atamadan İspanya 58. dakikada Nacho ile bir kez daha golü buldu ve maçta ilk kez öne geçti. Fakat 88. dakikada maça damgasını vuran isim olan Cristiano Ronaldo bir kez daha sahneye çıktı ve muhteşem serbest vuruşla durumu 3-3’e getirerek maçın sonucunu tayin etti.

Maçın golleri:

4' Portekiz - Ronaldo (P)

24' İspanya - Costa

44' Portekiz - Ronaldo

55' İspanya - Costa

8' İspanya - Nacho

88' Portekiz - Ronaldo

Ronaldo tarihe geçti

Dünya Kupası 2018 Grup B'de Portekiz ile İspanya kozlarını paylaşıyor. Portekiz Ronaldo'nun yerde kalmasıyla 3. dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren Ronaldo dört farklı kupada gol atan oyuncuar arasına girdi.

2006 Dünya Kupasında İran, 2010 Dünya Kupası'nda K.Kore ve 2014 Dünya Kupası'nda Gana'ya gol atan yıldız oyuncu 2018'de de İspanya'ya karşı da 3 gole imza attı. Cristiano Ronaldo, milli takım formasıyla üst üste sekiz büyük turnuvada gol atan ilk isim oldu.