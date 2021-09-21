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Dünya

İspanya ve İtalya polisinden ortak mafya operasyonu: 106 kişi gözaltına alındı

Polis yetkilileri, mafya gruplarıyla ilgili soruşturmaların Haziran 2020'den itibaren devam ettiğini aktardı

21 Eylül 2021 00:30

İspanya'nın güneyindeki Kanarya Adaları'ndaki Tenerife kenti merkezli düzenlenen operasyonlarda İtalyan mafya gruplarına bağlı oldukları tespit edilen 106 kişi gözaltına alındı.

Euronews'in haberine göre; İspanya Polis Teşkilatından yapılan açıklamada; Casamonica, Camorra, Nuvoletta ve Sacra Corona Unita adlı İtalyan mafya gruplarıyla bağlantılı olan ve İspanya'da 10 milyon eurodan fazla kara para aklamaya yardımcı oldukları belirlenen 106 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Söz konusu kişilerin, organize suç örgütüne bağlı olma, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, evrakta sahtecilik, tehdit, şantaj, adam yaralama, hırsızlıkla suçlandığı kaydedildi.

Polis yetkilileri, mafya gruplarıyla ilgili soruşturmaların Haziran 2020'den itibaren devam ettiğini aktardı.

Suç örgütlerinin İspanya ve İtalya'nın dışında Almanya, İrlanda, Litvanya ve İngiltere'de, özellikle de sanal ortamlarda dolandırıcılık yaptığı ve kara para akladığı belirtildi.

Operasyonlar kapsamında 118 banka hesabının bloke edildiği, 224 kredi kartına el konulduğu bildirildi.

Avrupa Polis Teşkilatı'ndan (Europol) yapılan açıklamada, şüphelilerin çoğunun İtalyan uyruklu olduğu belirtildi.

Açıklamada, elde edilen nakit paranın kripto para alımı yoluyla aklandığı ardından fuhuş, uyuşturucu veya silah kaçakçılığı gibi diğer suç faaliyetlerine yeniden yatırıldığı kaydedildi.

İspanyol polisi, tutuklananlardan 20'sinin adli soruşturma sürecinde cezaevine konulduğunu bunlardan 18'inin İspanya'da ikisinin de İtalya'da olduğu bilgisini paylaştı.

İspanyaİspanya İtalyaİtalyamafya
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