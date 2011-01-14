İspanya ve İtalya ihaleleri başarılı







T24 - İspanya ve İtalya ihaleleri şimdilik AB’deki rahatlamayı destekledi. İspanya 5 yıllık tahvilde % 4,5 ile borçlanarak, ihale öncesi piyasada hakim olan % 5 seviyesinin altında kalmayı başardı. 3 milyar Euro’luk satışın yapıldığı ihalede, talep/satış oranı da önceki ihaleye göre artış gösterdi.



İtalya da 4 ve 15 yıllık tahvillerle toplam 6 milyar Euro borçlandı. Faiz oranları sırasıyla % 3,67 ve % 5,06 olarak gerçekleşti.



Borç sorunu endişeleri kısa vadede yatışmış görünse de, zorlu borçlanma dönemi devam ediyor. IMF’den bir yetkilinin de, AB’nin henüz borç krizi ile ilgili endişeleri geride bırakamadığına yönelik açıklamaları bulunuyor.



ECB’nin enflasyon risklerine vurgusu…

Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranlarını değiştirmediği toplantısında, enflasyon riskleri karşısında daha vurgulu tonu ve istikrar fonunun niteliksel ve niceliksel olarak iyileştirilmesi yönündeki açıklamaları, Euro-dolar paritesinde 1,33’lü seviyelere hızlı bir çıkış yaşanmasına neden oldu.



ABD’den gelen zayıf istihdam verisiyle, S&P 500 ve DJ endeksleri sırasıyla % 0,17 ve % 0,20’lik kayıplarla 1.284 ve 11.732 puana gerilerken; DAX endeksi % 0,09‘luk artışla 7.075 puanda kapandı.



Enflasyon riskleri konusundaki temkinli tutum, altın fiyatlarında 1.390 doların üzerine kısa süreli bir yükselişe neden olduktan sonra 1.375 dolar civarına tekrar geri dönüldü.



Hafta yoğun veri gündemiyle kapanıyor



Sorunlu AB ihalelerini geride bırakan piyasalar, özellikle bugünün yoğun takvimi karşısında verilere daha fazla hassasiyet gösterebilir. Avrupa bölgesinde enflasyon rakamları; ABD’de enflasyon, perakende satışlar, üretim, kapasite kullanımı, Michigan endeksi, iş envanterleri gibi kritik açıklamalar mevcut.



ABD verilerinin ağırlığının hissedileceği günde, son dönemde güçlenme sinyallerinin korunması halinde, paritede tekrar aşağı yönlü baskılar açıklaması yoğunlukta. Teknik olarak hala aşağı yönü işaret den altın fiyatları da, ekonomik güçlenme işaretlerine gevşeme hareketinin devamı ile cevap verebilir.

