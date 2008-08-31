İspanya ve İtalya 'hola' dedi

Futbolun kalbi Avrupa'da atıyor...Almanya, İngiltere, Fransa derken,da sezonu açtı. Transfer borsasının tavan yaptığı sezon öncesi, Avrupa liglerinde takımların nasıl performans göstereceği merak konusuydu. Özellikle Mourinho ile İnter'in buluşmasından nasıl bir tablo çıkacağı üzerine yoğunlaşılmıştı.Sampdoria deplasmanından hiç de beklemediği bir skorla ayrıldı Portekizli teknik adam. Belli ki, Seri A'ya alışması, rakipleri tanıması zaman alacak...Manşete taşıdığımız haberlerden biri,oldu. Manchester United^, bu oyuncunun işini neredeyse bitirdi... Detaylar haberimizde...takımını ateşin içinden çekip aldı. Geçen hafta Liverpool'a son beş dakikada yedikleri iki golle yenilen Boro, bu hafta önde olmasına, evinde olmasına, hatta rakip Stoke City olmasına karşın 84. dakikaya 1-1 girdi. Tuncay eğer 2-1 yapmasa Downling kaçırdığı penaltının, Hoyte da kendi kalesine attığı golün hesabını bütün hafta vermek zorunda kalacaktı..Fransa'da galibiyet rekorları kırılması beklenen hafta başladı.... Beraberliğin çıkmadığı haftada Kezman'ın takımı PSG de Caen deplasmanından 3 puanla dönmesini bildi.geri dönüyorum diyor, yine detaylar burada...Keegan peşinden koştuğu; fakat transfer edemediğikırmızı kart görmesi gerektiği pozisyona veryansın ediyor...de artık Avrupa'da top koşturacak. Real Sociedad'da top koşturacak, Nihat, Tayfun ve Arif gibi...Schusteristiyormuş, biz Marca'nın yalancısıyız! Çünkü İspanyol futbolcu daha iki gün önce kulübüyle olan sözleşmesini 2014 yılına kadar uzatmıştı...