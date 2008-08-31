İspanya ve İtalya 'hola' dedi

Editör'den...
Futbolun kalbi Avrupa'da atıyor...
Almanya, İngiltere, Fransa derken, İspanya ve İtalya
da sezonu açtı. Transfer borsasının tavan yaptığı sezon öncesi, Avrupa liglerinde takımların nasıl performans göstereceği merak konusuydu. Özellikle Mourinho ile İnter'in buluşmasından nasıl bir tablo çıkacağı üzerine yoğunlaşılmıştı.
Sampdoria deplasmanından hiç de beklemediği bir skorla ayrıldı Portekizli teknik adam. Belli ki, Seri A'ya alışması, rakipleri tanıması zaman alacak... Sampdoria evinde kral bir takımdır Sayın Mourinho...
Manşete taşıdığımız haberlerden biri, Berbatov'un yılan hikâyesine dönen transferi
oldu. Manchester United^, bu oyuncunun işini neredeyse bitirdi... Detaylar haberimizde...Tuncay,
takımını ateşin içinden çekip aldı. Geçen hafta Liverpool'a son beş dakikada yedikleri iki golle yenilen Boro, bu hafta önde olmasına, evinde olmasına, hatta rakip Stoke City olmasına karşın 84. dakikaya 1-1 girdi. Tuncay eğer 2-1 yapmasa Downling kaçırdığı penaltının, Hoyte da kendi kalesine attığı golün hesabını bütün hafta vermek zorunda kalacaktı..
Fransa'da galibiyet rekorları kırılması beklenen hafta başladı... 6 maçtan 3 ev sahibi, 3 konuk takım gülerek ayrıldı
. Beraberliğin çıkmadığı haftada Kezman'ın takımı PSG de Caen deplasmanından 3 puanla dönmesini bildi.C.Ronaldo
geri dönüyorum diyor, yine detaylar burada...
Keegan peşinden koştuğu; fakat transfer edemediği Samir Nasri'nin
kırmızı kart görmesi gerektiği pozisyona veryansın ediyor... Necati Ateş
de artık Avrupa'da top koşturacak. Real Sociedad'da top koşturacak, Nihat, Tayfun ve Arif gibi...
Schuster David Villa'yı
istiyormuş, biz Marca'nın yalancısıyız! Çünkü İspanyol futbolcu daha iki gün önce kulübüyle olan sözleşmesini 2014 yılına kadar uzatmıştı...İşte tüm bu haberlerin detayları burada...