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Spor

İspanya dört farkla Avrupa Şampiyonu oldu!

Boğalar, hem EURO 2012'yi hem de "üst üste 3 büyük turnuva kazanan tek takım" unvanını kazandı.

01 Temmuz 2012 17:37

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zafere ulaşan taraf İspanya Milli Takımı oldu. Kiev'de oynanan final maçında İspanya, Almanya'yı eleyerek büyük bir sürprize imza atan İtalya'yı 4-0 mağlup etti.

Boğalar'a şampiyonluğu getiren golleri 14'üncü dakikada David Silva, 41'inci dakikada Jordi Alba, 84'üncü dakikada Fernando Torres ve 89'uncu dakikada Juan Mata kaydetti.

EURO 2008 ve 2010 Dünya Kupası'nın ardından bir büyük turnuvada daha şampiyonluğu kaptırmayan Del Bosque'nin talebeleri, böylece bu başarıya ulaşan ilk milli takım oldu.

Dev mücadelede, dördüncü hakemlik görevini FIFA Kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır yaptı.

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