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Dünya

İspanya ve İngiltere arasında 50 Euro krizi

İspanya 300 yıldır İngiltere’nin egemenliğinde bulunan Cebelitarık’ın güney ucundaki kayalık bir bölge üzerinde hak iddia ediyor

06 Ağustos 2013 13:54

İspanya’nın Cebelitarık’a giriş ve çıkışlarda 50 Euro ücret alınacağını duyurmasının ardından Madrid-Londra arasındaki gerginlik tırmanıyor. İspanyol balıkçıların haklarının ihlal edildiğini ileri sürmesi üzerine Madrid yönetimi Cebelitarık sınır kapısında güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Balıkçılar başta olmak üzere bölge halkı gelişmelerden oldukça endişeli: “Bu sadece balıkçılar için değil, İspanyol halkı için bir sorun çünkü burası İspanyol toprağı.”

Endülüs özerk yönetimi söz konusu uygulamanın yeniden gözden geçirileceğini söyledi:

“Şüphesiz ki bu konuda müzakere yapılacak. İspanyol yönetimleri herkesle konuşuyor ancak ilk yapmaları gereken bu beton blokları kaldırmak ve balıkçıların avlanmasına izin vermek. Geçiş noktalarındaki kontroller yazılı anlaşmada öngörülüyor ve hükümet kaçakçılarla ve dolandırıcılarla mücadele için kapsamlı kontroller yapıyor.”

İspanya 300 yıldır İngiltere’nin egemenliğinde bulunan Cebelitarık’ın güney ucundaki kayalık bir bölge üzerinde hak iddia ediyor. Cebelitarık’ın ekonomisi off-shore bankacılığı, kumar ve turizme dayanıyor.

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