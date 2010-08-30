-İSPANYA VE FAS ARASINDA YENİ KRİZ MADRİD (A.A) - 30.08.2010 - İspanya ve Fas arasında, Batı Sahra'nın bağımsızlığı için yapılan bir gösteriye katılan 14 İspanyola Fas polisinin şiddet uyguladığı iddiası üzerine yeni bir kriz baş gösterdi. Fas'ın kontrolü altında bulunan Batı Sahra'nın El Aaiun kentinde cumartesi günü düzenlenen ve Batı Sahra'nın bağımsızlığının savunulduğu gösteriye katılan 14 İspanyol, Fas polisini şiddet uygulamakla suçladı. Polisin müdahale ettiği bu gösteri sonrasında 8 saat boyunca gözaltına alınan 11 İspanyol vatandaşı, İspanyol makamlarının girişimleriyle serbest bırakılmıştı. İspanyol hükümetinin yardımıyla, bu sabah gemiyle Kanarya Adaları'na getirilen ve aralarında kadınların da olduğu 14 İspanyolun bazılarının vücutlarında morluklar ve darp izleri olduğu görüldü. Hastaneye giderek rapor alan göstericiler, daha sonra Fas polisi hakkında suç duyurusunda bulundular. Madrid hükümeti, olay nedeniyle Fas hükümetinden açıklama istedi. Şangay'da bulunan İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero da basının soruları üzerine, "Hükümetimiz ve Dışişleri Bakanlığı olaydan dolayı endişelerini dile getirdi. Şimdi bize, tam bir bilgi ve açıklama yapmalarını bekliyoruz" dedi. Fas ile ilişkileri çok önemsediklerini vurgulayan Zapatero, "Fas gibi güvenlik, istikrar, ekonomik alanlarda çok fazla ortak çıkara sahip olduğumuz bir ülkeyle iyi ilişkiler içinde olmak, hükümetin öncelikli dış politikasıdır" ifadesini kullandı. İki ülke arasında geçen hafta da, Fas topraklarında bulunan ancak İspanya'ya bağlı olan Ceuta ve Melilla kentlerinin sınırlarında, İspanyol polisi ile sınır ticareti yapan Faslılar arasında sorunlar çıkmıştı. Protestolara neden olan olaylar, İspanya Kralı Juan Carlos'un, Fas Kralı 6. Muhammed ile telefonla görüşmesi ve İspanya ile Fas içişleri bakanlarının toplantılarıyla çözülmüştü.