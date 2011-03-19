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Dünya

İSPANYA UÇAK GÖNDERDİ MADRİD (A.A)

19 Mart 2011 23:39

-İSPANYA UÇAK GÖNDERDİ MADRİD (A.A) - 19.03.2011 - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Libya ile ilgili aldığı karar ve bugün Paris'te yapılan zirve sonrasında İspanya, Libya'ya düzenlenen askeri operasyona katılması için 4 adet F-18 tipi askeri uçağını İtalya'ya gönderdi. İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, "İspanya, BM'nin kararını etkili hale getirmek için üzerine düşen sorumluluğu, Libya halkını koruma sorumluluğunu kabul ediyor" dedi. Zapatero, 4 adet F-18 tipi askeri uçağın İtalya'ya doğru hareket ettiğini açıklarken, bu uçakların büyük olasılıkla yarın sabah Libya'daki operasyona dahil olabilecekleri kaydedildi. Verilen bilgilerde ayrıca İspanya Savunma Bakanlığı'nda bu akşam yapılacak olan ve Genelkurmay Başkanı'nın da iştirak edeceği olağanüstü toplantıda Libya'daki operasyona katılacak askerlerin koordinasyonun yapılacağı, yaklaşık 450 kadar askerin gönderilmesinin öngörüldüğü ifade edildi. İspanya 4 F-18 uçağı ile birlikte Boeing 307 Cessna tipi nakliyat uçağı, F-100 tipi bir fırkateyn, bir denizaltı ve bir deniz gözetleme uçağını da Libya'daki operasyon için bölgeye gönderiyor. İspanyol hükümetinin aldığı kararla ilgili Kral Juan Carlos ve ana muhalefetteki Halk Partisi lideri Mariano Rajoy'a bilgi verildiği belirtilirken, gelecek salı günü mecliste yapılacak oturumda Libya'daki askeri operasyona katılma kararının onayının alınacağı bildirildi. 

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