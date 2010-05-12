İspanya Türkiye'ye müjde verdi

T24- İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos, Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada İspanya’nın dönem başkanlığı 30 Haziran’da sona ermeden Türkiye’yle yeni müzakere başlıkları açmaya kararlı olduklarını söyledi.



Önümüzdeki iki ay içinde müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi gerektiğini söyleyen Moratinos, Avrupa Birliği liderlerini de Ankara’yla işbirliğini güçlendirmeye davet etti.



Brüksel’de düzenlenen Ortaklık Konseyi’nde Ahmet Davutoğlu ve Egemen Bağış’la görüşen Moratinos, AB’nin Ankara’yla karşılıklı taahhütlerinin hayata geçirilmesini hızlandırması ve güçlendirmesi gerektiğini” söyledi.



İspanya'nın “neredeyse 50 yıldır AB'ye aday olan Türkiye'yi artık üye görmek istediğini” belirten Moratinos, bunu mümkün kılmak için çalışacaklarını ve dönem başkanlıkları sırasında yeni başlık ya da başlıklarda katılım müzakerelerini başlatacaklarını ifade etti.



HEDEFTE SEKİZ BAŞLIK VAR

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden sorumlu Komiseri Stefan Füle ise Türkiye ile bu yıl içinde rekabet politikası, kamu alımları, sosyal politika ve istihdam ile gıda güvenliği başlıklarını açmak için çalıştıklarını, bunun yanında enerji ile eğitim ve kültür başlıklarının da açılabileceğini ifade etti.



Basın toplantısında konuşan Davutoğlu da “Türkiye'nin takip ettiği dış politikayla küresel ve bölgesel barışa hizmet ettiğini, AB ile uyumlu olduğunu, AB'li muhataplarının bir kez daha teyit ettiğini” ifade etti.



Bakan Davutoğlu, “Bölgesel alana baktığımızda da Türkiye'nin takip ettiği bölgesel politikalar, Balkanlar'da, Kafkasya'da, Ortadoğu'da, Karadeniz'de, Akdeniz'de, Orta Asya'da barışı sağlamaya dönük, ortak güvenlik anlayışına, ekonomik karşılıklı bağımlılığa, çok kültürlü uyuma dayalı ve AB'yi yansıtan politikalardır” şeklinde konuştu. (hürriyet)