İspanya-Türkiye maçına ilgi büyük



A Milli Takım'ın deplasmanda İspanya ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçının biletlerinin büyük bölümü satıldı.



Güney Afrika 2010 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. Grubu'nda karşılaşacak İspanya ile Türkiye'nin, 28 Mart'ta Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacağı maçın biletlerinin 3'te 2'si, satışa çıktıktan 2 gün sonra tükendi.



Geçen pazartesi günü Santiago Bernabeu Stadı'nın gişelerinden ve internetten satışına başlanan maç biletlerinden 50 bin kadarının satıldığı belirtildi.



75 bin kişilik Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak İspanya-Türkiye maçının biletleri 15 ile 75 Euro arasında satılırken, karşılaşmaya İspanyolların büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor.



