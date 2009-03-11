T24 LogoT24 Logo
Spor

İspanya-Türkiye maçına ilgi büyük

A Milli Takım'ın deplasmanda İspanya ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçının biletlerinin büyük bölümü satıldı.

11 Mart 2009 02:00


A Milli Takım'ın deplasmanda İspanya ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçının biletlerinin büyük bölümü satıldı.

Güney Afrika 2010 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. Grubu'nda karşılaşacak İspanya ile Türkiye'nin, 28 Mart'ta Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacağı maçın biletlerinin 3'te 2'si, satışa çıktıktan 2 gün sonra tükendi.

Geçen pazartesi günü Santiago Bernabeu Stadı'nın gişelerinden ve internetten satışına başlanan maç biletlerinden 50 bin kadarının satıldığı belirtildi.

75 bin kişilik Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak İspanya-Türkiye maçının biletleri 15 ile 75 Euro arasında satılırken, karşılaşmaya İspanyolların büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24