İspanya: Türkiye, Çin'den sipariş ettiğimiz solunum cihazlarının teslimatını bloke etti

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İspanya hükûmeti, ülkenin yeni tip Koronavirüs'le mücadele için sipariş ettiği solunum cihazlarının teslimatının Türkiye tarafından bloke edildiğini iddia etti.

El Pais'in aktardığına göre İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye, Çin'den satın aldığımız solunum cihazlarını 'ihtiyaçları olursa' diye tutma kararı verdi' dedi. Laya, tıbbi ürünlerin 2 hafta sınırda tutulacağını ifade etti.

Görevi kısa süre önce devralan Laya, Ankara'nın tıbbi cihazlara getirdiği bir ihracat kısıtlaması sebebiyle Türkiye'de tutulduğunu dile getirdi.

El Pais'e konuşan kaynaklara göre Türkiye'deki İspanya Büyükelçiliği, ürünlerin teslim edilmesi için çaba sarf ediyor. Kaynaklara göre sipariş salgından ağır etkilenen Castilla-La Mancha ve Navarra'nın yönetimleri tarafından verildi.

Bugün itibariyle Avrupa'da en çok vakaya sahip ülke olan İspanya'da 124 bin 736 kişiye yeni tip Koronavirüs teşhisi konuldu. Ülkede 11 binden fazla kişi hayatını kaybetti.