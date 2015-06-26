İspanya 'terör alarmı' seviyesini yükseltti

Bugün Fransa'nın Grenoble kentinde bulunan Saint-Quentin-Fallavier'de, Amerikan Air Products'a ait gaz fabrikasına gerçekleşen saldırıdan sonra İspanya İçişleri Bakanı Jorge Fernandez Diaz, ülkedeki 'terör alarmı' seviyesinin ortadan yükseğe çekildiğini açıkladı.

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan haberer göre, Fransa, Kuveyt ve Tunus'taki saldırılardan sonra 'Cihatçı Teröre karşı Devlet Paktı' adlı komisyonun toplantısında, üç olan mevcut alarm seviyesini 5 üzerinden 4'e yükseltilmesi kararı alındı.



Bakan Diaz, "Bu yükseltme, şüpheli objelere ve kritik binalara yönelik gözetimlerin artırılması anlamına geliyor." dedi.



Bu arada, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, bugün üç ülkede yapılan terör saldırılarını şiddetle kınadı ve fanatizme karşı birlik olunması çağrısını yaptı.