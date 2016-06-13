İspanya tek golle güldü: 1-0

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2016) Milli Takımın da yer aldığı D Grubu'nda İspanya ve Çek Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

Türkiye'nin, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) D Grubu'ndaki rakiplerinin karşılaşmasında İspanya, Çek Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup etti.

Maça tempolu başlayan İspanya ilk yarıda birçok gol pozisyonundan yararlanamadı ve ilk 45 dakika golsüz beraberlikle bitti.

İkinci yarıya da hızlı başlayan İspanyollar, kapanan Çek Cumhuriyeti takımına karşı 87. dakikaya kadar golü bulamadı. Bu dakikada Iniesta'nın sol kanattan altıpasa yaptığı ortada savunmadan ileri çıkan Pique'nin kafa vuruşunda, top filelere gitti: 1-0.

İspanya bu golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

İspanya'da David Silva, 100. kez milli formayla sahaya çıktı.

2016 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçlarının hepsinde kalesinde gol gören Çek Cumhuriyeti, turnuvadaki ilk maçında da kalesini gole kapatamadı.

İspanya ve Hırvatistan bu sonuçlarla grupta ilk iki sırayı paylaşırken, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti, ilk maçlar sonunda puan alamadı.