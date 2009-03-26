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Spor

İspanya tam kadro çalıştı

Hafif sakatlıkları bulunan Xavi ve Sergio Ramos İspanya Milli Takımı'nın bugünkü antrenmanında sahaya çıktı.

26 Mart 2009 02:00


Hafif sakatlıkları bulunan Xavi ve Sergio Ramos İspanya Milli Takımı'nın bugünkü antrenmanında sahaya çıktı. Yıldız oyuncuların Türkiye karşısında oynamalarının beklendiği açıklandı. İspanyolların bu sabahki antrenmanda tam kadro çalıştığı duyuruldu.

Haftasonu oynanan karşılaşmalarda sakatlık geçiren Xavi ve Sergio Ramos, dünkü antrenmanda çalışmalara katılmazken, ikilinin bugün antremanda görev aldığı açıklandı.

Valencialı yıldızlar David Villa ve David Silva da takımla beraber çalımaşlarını sürdürürken, İspanyolların bu sabahki antrenmanda tam kador çalıştığı duyuruldu.

Nezle olduğu gerekçesiyle Barcelona'nın Malaga karşılaşmasında oynayamayan Gerard Pique de Vicente del Bosque yönetimindeki idmanda yerini aldı.

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