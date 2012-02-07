-İspanya, Suriye'deki büyükelçisini geri çağırdı MADRİD (A.A) - 07.02.2012 - İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İspanya'nın Suriye'deki büyükelçisi Julio Albi'nin istişare için geri çağrıldığı belirtildi. Verilen bilgilerde, ''Beşşar Esad rejiminin son günlerde sivil halka karşı ağırlaşan baskısı ve bu ülkede yaşanan güvensizlik ortamından dolayı'' Büyükelçi Albi'nin Madrid'e geri çağrıldığı bildirildi. İspanya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, ''Esad yönetiminin güvenlik güçleri ve askerinin hareket tarzını kınamak için'' Suriye'nin Madrid Büyükelçisi Hussam Edin Aala'yı da bakanlık binasına çağırdığını kaydetti. ABD'nin Şam'daki büyükelçilik binasını kapatmasından sonra AB ülkelerinden İngiltere, Fransa ve İtalya'dan sonra İspanya da büyükelçilerini geçici olarak geri çağırma kararı almış oldu.