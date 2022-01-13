İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid, Barcelona'yı 3-2 mağlup etti

İspanya Süper Kupası yarı finalinde normal süresi 2-2'lik beraberlikle geçilen maçta Real Madrid, Barcelona'yı Valverde'nin golüyle 3-2 yenerek finale yükseldi.

İspanya Süper Kupası yarı finalinde El Clasico heyecanı yaşandı. Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı İspanya Süper Kupası'nda, Barcelona ile Real Madrid, Kral Fahd Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Büyük mücadeleye sahne olan maçın normal süresi 2-2'lik beraberlik ile geçilirken uzatma bölümünde Real Madrid Valverde'nin golüyle sahadan 3-2 galip ayrılarak finale yükselmeyi başardı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada Vinicius Junior, 72. dakikada Karim Benzema ve 98. dakikada Valverde kaydetti. Barcelona'nın gollerini ise 42. dakikada Luuk de Jong ve 83. dakikada Ansu Fati attı.

Bu sonuçla birlikte İspanya Süper Kupası'nda finale yükselmeyi başaran Real Madrid'in rakibi ise diğer yarı final mücadelesi olan Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçının sonucunda belli olacak. Süper Kupa'nın final karşılaşması ise 16 Ocak'ta gerçekleştirilecek.