İspanya Süper Kupası 29 yıl sonra Atletico Madrid'in

İspanya'da sezonun ilk kupası olan Süper Kupa'yı, Real Madrid'i 1-0 yenen Atletico Madrid kazandı.

Santiago Bernabeu'da 19 Ağustos'ta oynanan ilk maçta alınan 1-1'lik skordan sonra dün Vicente Calderon statında gerçekleşen rövanşta, 2. dakikada Mandzukiç'in attığı golle galip gelen Atletico, kulüp tarihinde 2. kez bu kupayı müzesine götürdü.

Maça çok hızlı başlayan Atletico Madrid, 2. dakikada kaleci Moya'nın uzun kale vuruşunda topla buluşan Mandzukiç'in yerden güzel şutunda gelen golle 1-0 öne geçti. İlk yarı en çok koşan ve topa en fazla sahip olan takım olarak gözüken Atletico Madrid, skor avantajını korumayı başardı. Cristiano Ronaldo'nun yedekler arasında olduğu Real Madrid ise, James ile 3, Bale ile de 1 kez gole çok yaklaşsa da, Atletico kalecisi Moya'yı geçmeyi başaramadı.

Bu arada, ilk yarıdaki en önemli anlardan biri, 26. dakikada Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone'nin hakeme itirazdan kırmızı kart görerek, saha dışına çıkartılması oldu. Simeone, maçın büyük bölümünü tribünde Atletico Madrid taraftarları arasında ayakta izledi.

İkinci yarı, Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Kroos'un yerine Cristiano Ronaldo'yu oyuna aldı. Etkili oyununu sürdüren Atletico, 49. dakikada Raul Garcia'nın direkten dönen şutunda ikinci gol çok yaklaştı. Ronaldo üzerinden beraberlik golü arayan Real Madrid ise Atletico defansını geçemedi. Karşılıklı ataklar ve uzatma dakikalarında Real Madrid'in Sergio Ramos ile yakaladığı pozisyon sonucu değiştirmeyince maç, Atletico Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. La Liga'nın son şampiyonu olan Atletico, sezonun ilk kupasını taraftarı önünde kaldırdı. Geçen yıl Süper Kupa'yı Barcelona'ya kaptıran Atletico Madrid, son olarak 1985 yılında bu kupayı kazanmıştı. Geçen yılki kupa maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç cezası bulunan ve sakat olan Arda Turan ise Real Madrid'e karşı Süper Kupa maçlarında forma giyemedi.

Öte yandan, Real Madrid'den ayrılmak isteyen futbolculardan Angel Di Maria ve Sami Khedira'nın kadroya alınmamaları dikkat çekti.