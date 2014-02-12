İspanya savcılarını durduruyor



İspanya'da muhafazakâr hükümetin girişimiyle hazırlanan tartışmalı yasa tasarısı dün gece geç saatlerde parlamentoda yapılan oylamada kabul edildi.

İki ay içinde yürürlüğe gitmesi beklenen düzenlemeye göre, İspanyol yargısı artık uluslararası insan hakları ihlalleri ilgili olaylarda, sadece mağdur ve fail İspanyol veya İspanya'da yaşayan yabancı ise soruşturma açabilecek.

Evrensel hukuk ilkeleriyle çelişen bu yasal düzenleme muhalefetteki sol partilerin tepkisine neden oldu. Muhalefet, kısa bir süre önce Çin'le yaşanan gerginliğe atıfta bulunarak hükümeti güçlü ülkelerin baskısına boyun eğmekle suçladı.

Çin'le gerginlik

Madrid'deki bir ulusal mahkeme hafta başında Tibet'te soykırım yaptıkları iddiasıyla aralarında Çin'in eski devlet başkanı Yiang Zemin ve eski başbakanı Li Peng'nin de bulunduğu beş eski Çinli yönetici hakkında arama ve tutuklama kararı çıkarmıştı.

İspanyol hâkim Ismael Moreno, bu kişileri 80'li ve 90'lı yıllarda soykırım, işkence ve insanlığa karşı suç işlemekle suçlarken uluslararası hukuk ilkelerini gerekçe olarak göstermişti.

Çin yönetiminden ise İspanya'daki mahkemenin kararına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Çin'in alınan karardan hoşnutsuz olduğu ve İspanyol makamlarının tutumunu reddettiği" şeklinde bir açıklama yaptı.

Sözcü, İspanyol yargıcın kararını ''hatalı''olarak değerlendirdi ve İspanya-Çin ilişkilerine zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Soruşturmalar duracak

Yürürlüğe girecek yeni yasayla birlikte İspanpa'daki savcılar Tibet olaylarının yanı sıra Irak, Guatemala, El Salvador ve Ruanda'daki insan hakları ihlalleri ile ilgili soruşturmaları bırakması gerekecek.