İspanya, Rusya'nın Ukrayna işgalinin etkisini hafifletmek için 16 milyar Euro destek paketi duyurdu

İspanya, Rusya'nın Ukrayna işgalinin ekonomi üzerindeki etkisini hafifletmek amacıyla 16 milyar Euro'luk destek paketini açıkladı.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, İspanya'da vatandaşlara ve şirketlere doğrudan yardım ve "yumuşak borçlar" şeklinde dağıtılacak olan 16 milyar Euro'luk fon yükselen enerji fiyatları ve enflasyon baskısıyla artan sosyal huzursuzluğu yatıştırmayı amaçlıyor.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, İspanya Başbakanı Pedra Sanchez katıldığı kurumsal bir etkinlikte, "endüstrileri ve vatandaşları korumak üzere savaşa yanıt olarak geliştirilen şok planının" Salı günü hükümet tarafından onaylanacağını söyledi.

3 aylık planın 1 Nisan'da yürürlüğe konması bekleniyor.

16 milyar Euro'nun yaklaşık 6 milyar Euro'su doğrudan yardım ve vergi indirimleri olarak verilirken kalan 10 milyar Euro kredilerle sübvanse edilecek. Ev kiralarında artışlara sınırlamalar getirilmesi ve enerji fiyatlarında tavan fiyatı uygulamasına gidilmesi planlanıyor.