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Spor

İspanya, Ronaldo'nun elini konuşuyor

Ronaldo, takım arkadaşı Morata'nın galibiyeti getiren golünde hakeme dönerek ofsayt işareti yaptı

24 Ekim 2016 15:32

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, 2-1 kazandıkları Athletic Bilbao karşılaşmasında ilginç bir harekete imzasını attı.

Ronaldo, maçın 84. dakikasında takım arkadaşı Alvaro Morata’nın attığı galibiyet golüne sevinmek yerine yardımcı hakeme dönerek elini kaldırdı ve ‘ofsayt’ işareti yaptı.

Portekizli futbolcunun bu hareketi İspanya’da günün konusu olurken, dünya medyasında da geniş şekilde yer aldı.

Ronaldo'nun bu tavırları İspanyol medyasında da yankılanırken, Portekizli oyuncu “egoist” olmakla suçlandı. Golcü oyuncunun bu hareketini savunanlar ise ofsayt olmadığından emin olmak için elini kaldırdığı yönünde görüş bildirdi.

Pozisyonda golü kendi atmadığı için itiraz ettiği iddia edilen Ronaldo'nun bu ilk vukuatı değil. Geçtiğimiz sezon da takım arkadaşı Benzema'nın attığı gol sonrası hakemin yanına giderek penaltı itirazında bulunmuştu.

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