İspanya resmen AB dönem başkanı

T24 - AB dönem başkanlığı, Madrid'de düzenlenen resmi törenle İsveç'ten İspanya'ya geçti.



İspanya'nın başkenti Madrid'deki Real Tiyatrosu'nda düzenlenen törene İspanya Kralı Juan Carlos ve diğer kraliyet ailesi üyeleri, Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero, AB Başkanı Herman Van Rompuy, AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Durao Barroso, AP Başkanı Jerzy Buzek, İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, İspanyol hükümetindeki bakanlar ile çok sayıda üst düzey siyasetçi katıldı.

İlk olarak kısa bir konuşma yapan İsveç Dışişleri Bakanı Bildt, AB'nin önünde yapması gereken iklim değişikliği ile mücadele, ekonomik krizin aşılması, dünyada barışın sağlanmasına ve açlık sorununun azalmasına yardım edilmesi gibi çok büyük işler olduğunu belirtti ve bunların arasında Türkiye'nin AB'ye katılımının gerçekleşmesini de sıraladı.

Daha sonra Bildt, AB dönem başkanlığını İspanya'ya devrettiğini sembolik olarak gösteren, içinde Lizbon Anlaşmasının metni ve AB'ye üye ülkelerin bayraklarının bulunduğu AB bayrağının resmine sarılı silindir şeklindeki bir cismi İspanya Başbakanı Zapatero'ya verdi.

Önümüzdeki 6 ayın AB için "güven ve heyecan yaratan yeni bir dönem" olacağını savunan Zapatero da Avrupa'nın "yeni meydan okumalarla yüzleşmek zorunda olduğunu" söyledi. Zapatero, başta işsizlik olmak üzere ekonomik sorunlarla mücadeleden başarıyla çıkmak için yenilikçi ve rekabetçi bir politika izlenip, birlik olunması gerektiğini de ifade etti.

Sembolik olarak yapılan devir teslim töreninden sonra İspanya'nın AB dönem başkanlığına başlaması dolayısıyla tiyatroda flamenko ve modern dans gösterisi yapıldı.