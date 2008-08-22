İspanya rakibini bekliyor

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda basketbolda finale adını yazdıran ilk takım İspanya oldu.

Pekin'de oynanan ve baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan maçın ilk periyodu 21-19 İspanya'nın üstünlüğü ile geçildi. Son dünya şampiyonu rakibi karşısında ikinci periyottan itibaren oyunu dengeleyen Litvanya devreyi 42-40 önde kapadı.





Üçüncü çeyrek de 66-62 Litvanya'nın üstünlüğü ile geçilirken, son periyodun ortalarından itibaren Fernandez, Jimenez ve Gasol üçlüsüyle rakibine üstünlüğünü hissettiren İspanya 91-86'lık skorla salondan galip ayrılan taraf oldu.





ABD ile Arjantin arasında oynanacak diğer yarı final maçından gelecek rakibini beklemeye başlayan İspanya'da Pau Gasol 19 sayı-5 ribaunt, Rudy Fernandez 18 sayı-4 ribaunt, Felipe Reyes 13 sayı-4 ribaunt-2 asist, Carlos Jimenez de 11 sayı-7 ribauntla galibiyette öne çıkan isimler oldular.



2004 Atina'da yapılan son oyunlarda dördüncü olan Litvanya takımında ise Simas Jasaitis'in 19 sayı-8 ribaunt-2 asist ve Sarunas Jasikevicius'un 19 sayı-3 ribaunt-6 asistlik performansları yeterli olmadı.

