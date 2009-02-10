İspanya öncesi son buluşma



Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Fildişi Sahili ile yapacakları hazırlık maçının İspanya öncesindeki son buluşmaları olduğunu ve bu karşılaşmayla kendilerini göreceklerini ifade etti.



Terim, Milli Takım'ın İzmir Alsancak Stadı'ndaki antrenmanından önce yaptığı açıklamada, Çarşamba günü karşılaşacakları Fildişi Sahili takımının, Avrupa Ligleri’ndeki üst düzey ekiplerde mücadele eden oyunculardan kurulu olduğunu, rakiplerinin de Dünya Kupası'na katılmak için mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.



Fildişi Sahili takımının çok güçlü bir ekip olduğunu kaydeden Terim, ''Hazırlık maçlarımızı Anadolu'ya yaymak istiyoruz. İzmir'de, özellikle antrenman yaptığımız Alsancak ve maçı oynayacağımız Atatürk statları bizim çok alışkın olduğumuz ve nostaljik duygular yaşadığımız yerler. İzmir ve çevresiyle buluşmak hoş olacak bu anlamda. Bugün itibariyle, biraz önce uçaktan inen arkadaşlarımızla aşağı yukarı tamamlandık. Bir tek Mehmet Yıldız maalesef ağır gripten dolayı yatıyor. O yüzden antrenmana çıkaramadık. Onun dışında ufak tefek durumlar var ama yarın netlik kazanacak. İspanya öncesinde son buluşmamız, başka bir tarih de yok zaten. O yüzden gerek Fildişi Sahili gerekse de biz birşeyleri göreceğiz, inceleyeceğiz, İspanya maçına en iyi şekilde hazırlanacağız diye ümit ediyorum'' dedi.



Terim, gerilimli, kıran kırana geçen bir Turkcell Süper Lig yaşandığını, bu durumun futbolcuları etkileyip etkilemediği yönündeki soru üzerine, ''Gülüyorum tabii, herkese de gülmeyi tavsiye ediyorum. Allah herkesi güldürsün. Oyuncularımız bizim kampımızdan içeri girdiği andan itibaren kulüp şapkalarını bir kenara bırakıp, Milli Takım şapkalarını giyiyorlar. O yüzden bizde böyle bir endişe söz konusu değil. Özellikle Avrupa Şampiyonası'nda ve daha öncesinde bir araya gelen birçok oyuncumuz var. Zaten tecrübeli, genç bir ekibimiz var. Kampta burada olan futbol oyunu içinde olan her şeyi konuşuyoruz. Çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. İyi bir takımız. Bundan dolayı sıkıntı yaşamamız mümkün değil'' şeklinde konuştu.



Bu arada Fatih Terim, Trabzonsporlu yöneticilerin hafta içinde Milli Takım kadrosu hakkındaki açıklamalarıyla ilgili sorulara, tebessüm ederek cevap vermedi.

