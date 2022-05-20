İspanya "olağanüstü yoğunlukta" sıcak dalgasına hazırlanıyor; hükûmet acil durum planını devreye soktu

İspanya’nın “olağanüstü yoğunlukta” bir sıcak dalgasıyla karşı karşı kalması bekleniyor. Hava sıcaklığının İspanya’nın güneyinde bazı bölgelerde bu hafta sonu 42 dereceyi aşacağı belirtildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, ülkenin meteoroloji ajansı Aemet, İspanya’nın ülkenin son yıllarındaki en sıcak mayıs aylarından birini yaşayacağı yönünde uyarıda bulundu.

İspanya hükûmeti aşırı sıcağa karşı ulusal planını devreye soktu.

Aemet, Afrika’dan gelen sıcak, kuru havanın Sahra Çölü’nden toz taşıdığını ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde olabileceğini söyledi.