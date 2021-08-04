İspanya'nın Türkiye'ye yardıma gelen ve yangınla mücadele için kurulan hava kuvvetleri birimi: 43 Grupo

Türkiye'nin günlerdir en az altı şehirde süren yangınlara karşı mücadelesine destek olmak için İspanya'dan iki adet itfaiye uçağı geldi.

2019 yılında kurulan ve Avrupa'nın sivil değerlerini korumak amacında olan AB'nin rescEU programı kapsamında Türkiye'nin talebi üzerine gelen bu uçaklar, İspanya Hava Kuvvetleri'nin yangınla mücadele için özel olarak kurulan '43 Grupo' isimli birimine mensup.

43 Grupo'dan Türkiye'ye yangınlarla mücadele için iki yangın söndürme uçağı, bir ulaştırma uçağı ve 27 pilot geldi.

Salı günü bu uçaklar yangın yerlerinde dört kalkış, 14 saat uçuş ve 51 defa su atışı gerçekleştirdi.

43 Grupo ekibinin özellikle sosyal medya paylaşımları Türkiye'de büyük bir sempati topladı.

Türkiye'ye gelecekleri belli olduktan sonra yardım etmek için heyecanlı olduklarına dair paylaşımlarda bulunan 43 Grupo'nun özellikle William Shakespeare'in, "Bu dünyaya kardeş olarak geldik, el ele yürüyelim, birimiz diğerinin önünde değil" sözüyle alıntı yaptığı tweeti büyük beğeni aldı.

43 Grupo'da yangınlarla mücadele eden Canadair ve Bombardier tipi 17 uçak ve 150 personel bulunuyor.

İspanya Savunma Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı'nın yaptığı anlaşma çerçevesinde 1971 yılında kurulan birimin birincil görevi orman yangınlarını söndürmek; ikinci görevi ise arama-kurtarma çalışmalarında yer almak.

Yazın görev, kışın eğitim

İspanya Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre yangınla mücadele, alçaktan uçmayı gerektirdiği, duman yüzünden görüş azaldığı ve rüzgarla alevler körüklenebildiği için riskli bir görev; bu yüzden en çok yaz aylarında görevde bulunsalar da 43 Grupo pilotları yıl boyunca antrenman yapıyor.

Başka ülkelerle de işbirliği yapan birim son yıllarda Fransa, Fas, Portekiz, İtalya, Hırvatistan ve Yunanistan'da ya göreve ya da eğitime gitti.

İspanya'da her otonom yönetimin de ayrıca yangınla mücadele eden bir birimi var.

43 Grupo ise yılın 365 günü bu birimlere destek vermeye hazır.

"Her türlü senaryoya uyum sağlama kapasitemiz var"

43 Grupo'nun başında bulunan Yarbay Carlos Traverso, National Geographic'in İspanya edisyonuna geçen yıl verdiği röportajda bir orman yangını sırasında çok fazla etmenin aynı anda rol oynadığını, bu yüzden hazırlık ve eğitim aşamalarının çok önemli olduğunu anlatmıştı.

Yaz sıcağında ve yangınların da etkisiyle klima devreye girene kadar kabin içi sıcaklığın kalkışta 50 dereceye varabildiğini vurgulayan Traverso, "Her türlü senaryoya uyum sağlama kapasitemiz var, mürettebatın orman yangını söndürürken stres seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu unutmayalım" dedi.

İspanya'nın devlet televizyonu RTVE geçen yıl temmuz ayında 43 Grupo ile ilgili yaptığı haberinde, ekibe haber geldiği anda iki pilot ve bir teknisyenin 30 dakika içinde kalkışa hazır olduğunu belirtmişti.

43 Grupo'nun kullandığı uçakların 12 saniyede 6 bin litre su alma kapasitesi var.

Yine aynı habere göre görevin en tehlikeli tarafı su kaynağından uçağa suyun alınması ve yangının üzerine suyun bırakılması.

Özellikle suyun bırakılması, duman, bölgede görev yapan diğer ekiplerin varlığı ve kabin içindeki gürültüden ötürü en zor kısım.

Bu yüzden ekip için eğitim büyük bir önem taşıyor.