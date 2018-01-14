T24 LogoT24 Logo
Spor

İspanya, Neymar-Ronaldo takasını konuşuyor

Florentino Perez, "Real Madrid'de oynamak Neymar'ın Altın Top ödülünü kazanma şansını artıracaktır' demişti

14 Ocak 2018 19:49

İspanyol radyosu Cadena Ser'te yayınlanan 'El Larguero' programında Neymar'ın Real Madrid'e Cristiano Ronaldo'nun da PSG'ye transfer olacağı ileri sürüldü.

Programda Real Madrid'in Neymar'ı istediği ve Rusya'da Dünya Kupası'nın ardından PSG'yle Neymar ile Ronaldo'nun takas haberinin duyurulacağı iddia edildi. Radyo, Ronaldo'nun Neymar transferine dahil edilmesi fikrinin Real Madrid başkanı Florentino Perez'e ait olduğunu da belirtti. İki kulübün şimdiden görüşmelere başladığı belirtiliyor.

Ronaldo'nun kabul etmesi için transferin takas gibi gösterilmeyeceği, her iki oyuncunun da ayrı ayrı transfer olacağı belirtiliyor. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, "Real Madrid'de oynamak Neymar'ın Altın Top ödülünü kazanma şansını artıracaktır' demişti.

Bu iddia İspanya'da ses getirdi. Eski Real Madrid başkanlarından Ramon Calderon bir tweet atarak 'Ronaldo'yu Neymar'la değiştirme fikri Real Madrid'e zarar verecek büyük bir beceriksizliktir' diyerek sert tepki gösterdi.(CNN Türk)

 

 

ETİKETLER

NeymarRonaldoTakastransferPSGReal Madridİddia

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24