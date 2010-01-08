İspanya, müzakereleri hızlandırmak istiyor

T24 - AB Dönem Başkanlığı'nı devralan İspanya'nın Dışişleri Bakanı, Türkiye ile AB arasındaki müzakereleri hızlandırmayı umduklarını söyledi.



BBC Türkçe'nin haberine göre, ülkesinin AB için stratejisini açıklayan İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos, altı ay sürecek dönem başkanlıkları döneminde 35 müzakere başlığından dördünü daha açmayı umduklarını dile getirdi.



Ankara'nın Güney Kıbrıs'tan gelen gemi ve uçaklara liman ve havaalanlarını açmama tavrı nedeniyle 8 başlıkta müzakereler askıya alınmış durumda.



Bunun dışında Fransa, bazıları bu 8 başlıkla ilgili olan 5, Kıbrıs da 6 yeni başlığın açılmasını engelliyor. Yani toplamda, Türkiye'nin müzakere başlıklarından 18'i askıya alınmış durumda.



Geçen ay müzakereye açılan "çevre" ile birlikte şimdiye kadar Türkiye'nin AB'ye üyeliği için 12 başlıkta müzakare açıldı. Ancak şimdiye kadar bunlardan sadece biri kapatılabildi. Geriye müzakereye açılabilecek 4 başlık kalıyor.



Kıbrıs'ın müzakerelerin ilerlemesinde temel sorun olduğunu kabul eden İspanya Dışişleri Bakanı, Kıbrıs müzakerelerinde de ilerleme sağlamayı umduklarını dile getirdi.



Miguel Angel Moratinos, "Türkiye ve Yunanistan da dahil olmak üzere, Kıbrıs müzakarelerinin tüm tarafları zamanlama unsurunun farkında" diye konuştu.



Moratinos bu sözleriyle, Kuzey Kıbrıs'ta Nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bir çözüm bulunmasının önemine işaret etti.



AB'nin Balkan açılımı



İspanya Dışişleri Bakanı, bu dönemde AB'nin kapılarını Balkanlar'a açmasının da hayati önemde olduğunu dile getirdi.



Moratinos, "AB kurumlarının işleyişini kolaylaştırmayı amaçlayan Lizbon Anlaşması yürürlüğe girdiğine göre, 'açık kapı' politikasının önüne engeller koymanın artık anlamı yok" diye konuştu.



Başta Nicolas Sarkozy liderliğindeki Fransa olmak üzere bazı AB ülkeleri, Lizbon Anlaşması olmadan AB'nin yeni üyelere kapılarını açamayacağını savunuyordu.



Balkan ülkelerinden Sırbistan Avrupa Birliği'ne üyelik için geçen ay başvuruda bulunmuştu.



Müzakerelere Türkiye ile aynı tarihte başlayan Hırvatistan ise, 17 başlıkta müzakereleri tamamlamış durumda.



Eski Yugoslavya ülkelerinden en kırılgan durumdakinin Bosna Hersek olduğunun farkında olduklarını dile getiren İspanya Dışişleri Bakanı, dönem başkanlıkları sırasında bu konuya büyük önem vereceklerini söyledi.



Moratinos dönem başkanlıkları sırasında AB'nin Kosova'nın bağımsızlığını tanımayacağını, ancak siyasi temsilcilerine yönelik yapıcı bir yaklaşım göstereceklerini de sözlerine ekledi.



AB ekonomilerinin güçlendirilmesi



İspanya'nın dönem başkanlığındaki en büyük önceliklerinden biri ise ekonomi olacak.



Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero, üye ülkeler için bağlayıcı hedefler belirlemeyi önerdi. Zapatero 10 yıllık bir plan dahilinde büyümenin canlandırılabileceğini ve rekabet kabiliyetinin arttırılabileceğini söyledi.



İspanya'nın önerilerinin üye ülkelerde "egemenlik" kaygısı yaratabileceğine işaret eden Zapatero, "Ancak Avrupa'nın çıkarlarının her üye ülkenin de çıkarı olduğu yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var" diye konuştu.



Avrupa Birliği, İspanya'nın dönem başkanlığı sırasında, "2020 stratejisi" adı verilen ekonomi gündemini belirleyecek. Burada amaç, 2000'de hazırlanan ve 10 yıllık bir plan olan Lizbon Gündemi'nin işler hale getirilmesi.



İspanya Başbakanı'na göre, başarısız olduğuna inanılan Lizbon Gündemi'nin zayıf noktası gönüllülük esasına dayalı olmasıydı.

