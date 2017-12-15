İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası’ndan ihraç edilebilir

İspanya Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası'ndan ihraç edilme tehlikesiyle karşı karşıya.

İspanya'nın El Pais gazetesinin son dakika olarak geçtiği habere göre İspanyol hükümetinin federasyon seçimlerine karıştığı iddiası üzerine FIFA federasyona bir uyarı yazısı gönderdi. İspanya, 2018'de Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'ndan ihraç edilebilir.

Bu durum üzerine İspanya ile aynı eleme grubunda olup ikinci sırayı alan İtalya'nın alarm durumuna geçtiği belirtildi. Gök Mavililer Play-off'ta İsveç'e elenmişti.

Bu gelişmeye rağmen İspanya'nın Dünya Kupası'nda ihraç edilmesi kolay gözükmüyor. Daha önce 1992 Avrupa Şampiyonası'ndan önce Yugoslavya iç savaş nedeniyle turnuva dışında bırakılmış, onun yerine katılan Danimarka kupayı kazanarak büyük bir sürprize imza atmıştı.

Ne olmuştu?

Temmuz 2017'de zimmete para geçirdiği suçlamasıyla tutuklanan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Angel Maria Villar, FIFA ve UEFA'daki görevlerinden uzaklaştırılmıştı. İspanya Yüksek Spor Kurulu seçimlerin tekrar edilmesini önerirken Spor İdari Mahkemesi bu öneriye itiraz etmişti. İşte burada devreye giren FIFA, hükümetin seçimlere karıştığını düşünüyor.

Tutuklanmasının ardından kefaletle serbest bırakılan Angel Maria Villar tekrar federasyona gitmiş ve yerel federasyonların desteğini almıştı. Şu anda başkanlık görevini Juan Luis Larrea yürütürken Villar'ı desteklediği kaydedildi.