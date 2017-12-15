T24 LogoT24 Logo
Spor

İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası’ndan ihraç edilebilir

FIFA, İspanya Futbol Federasyonu’na uyarı yazısı gönderdi

15 Aralık 2017 19:33

İspanya Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası'ndan ihraç edilme tehlikesiyle karşı karşıya.

İspanya'nın El Pais gazetesinin son dakika olarak geçtiği habere göre İspanyol hükümetinin federasyon seçimlerine karıştığı iddiası üzerine FIFA federasyona bir uyarı yazısı gönderdi. İspanya, 2018'de Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'ndan ihraç edilebilir.

Bu durum üzerine İspanya ile aynı eleme grubunda olup ikinci sırayı alan İtalya'nın alarm durumuna geçtiği belirtildi. Gök Mavililer Play-off'ta İsveç'e elenmişti.

Bu gelişmeye rağmen İspanya'nın Dünya Kupası'nda ihraç edilmesi kolay gözükmüyor. Daha önce 1992 Avrupa Şampiyonası'ndan önce Yugoslavya iç savaş nedeniyle turnuva dışında bırakılmış, onun yerine katılan Danimarka kupayı kazanarak büyük bir sürprize imza atmıştı.

Ne olmuştu?

Temmuz 2017'de zimmete para geçirdiği suçlamasıyla tutuklanan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Angel Maria Villar, FIFA ve UEFA'daki görevlerinden uzaklaştırılmıştı. İspanya Yüksek Spor Kurulu seçimlerin tekrar edilmesini önerirken Spor İdari Mahkemesi bu öneriye itiraz etmişti. İşte burada devreye giren FIFA, hükümetin seçimlere karıştığını düşünüyor.

Tutuklanmasının ardından kefaletle serbest bırakılan Angel Maria Villar tekrar federasyona gitmiş ve yerel federasyonların desteğini almıştı. Şu anda başkanlık görevini Juan Luis Larrea yürütürken Villar'ı desteklediği kaydedildi.

ETİKETLER

İspanya Milli TakımıİhraçFIFAUyarıDünya Kupası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24