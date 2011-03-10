İspanya Meclisi'nden Ermeni iddialarına ret

T24 - İspanya Meclisinin Dışişleri Komisyonu, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının tanınmasına yönelik bir öneriyi reddetti.



Katalonya bölgesinde ayrılıkçı bir siyaset izleyen Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) tarafından dün komisyona sunulan öneri, 2'ye karşı 31 oyla kabul görmedi.



Öneriye sadece Bask Milliyetçi Hareketi (PNV) destek verirken, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), ana muhalefetteki Halk Partisi (PP), Katalonya'da faaliyet gösteren Yönelim ve Birlik Koalisyonu (CİU) ve Navarra Halkının Birliği (UPN) ret oyu kullandı.



Komisyonda yapılan görüşme sırasında söz alan PSOE sözcüsü İsabel Pozuelo, Ermenistan'ın bugün yaşadığı sorunların bir asır önce yaşanan olayların İspanya tarafından tanınmasıyla ilgili olmadığını belirtti. Pozuelo, Ermenistan'ın Azerbaycan ile yaşadığı Yukarı Karadağ sorununu çözmesi ve AB'ye yakınlaşmak için siyasi reformlar yapması gerektiğini söyledi.



PP adına konuşan Francisco Ricoma da söz konusu iddiaların tanınmasının "partisinin ideolojik bir önceliği olmadığını" kaydetti.



İspanyol Meclisinde 1915 olaylarına ilişkin iddialar ilk defa gündeme getirildi. Geçmişte Bask, Katalonya ve Balear Adaları özerk yönetim parlamentolarının ilgili komisyonlarında bu yönde öneriler kabul edilmiş, Valencia'da ise reddedilmişti.





