İspanya meclisinde 'rasta' tartışması: Umarım bitlenmeyiz

İspanya’da solcu Podemos partisinden meclise giren yeni milletvekillerinin tarzı tartışma yarattı.

Sputnik'te yer alan habere göre; Podemos üyesi Tenerife milletvekili Alberto Rodríguez’in rastalı saçlarına Başbakan Mariano Rajoy’un şaşkınlıkla baktığı fotoğraf İspanya’da gündem yarattı. Geçen ayki seçimlerden üçüncü büyük parti olarak çıkan Podemos milletvekilleri, farklı tarzlarıyla meclisteki resmi havayı bir anda değiştirdi.

Takım elbise giymeyen, t-shirt ve kot pantolonla oturumlara katılan ve saç modelleriyle dikkat çeken Podemos üyeleri, ‘eski kuşak’ milletvekillerinin tepkisini çekti.

"Umarım bitlenmeyiz"

Sağcı Halk Partisi Başkan Yardımcısı Celia Vilalobos, “Rastalı saçları olabilir ama temiz olmalarını istiyorum. Umarım bitlenmeyiz” dedi.

Podemos’un iki numaralı ismi Iñigo Errejón ise, asıl tehdidin ülkedeki yaygın yolsuzluk olayları olduğunu belirterek “Sağlığa asıl tehdit siyasi partilerin yol açtığı yolsuzluk” diye konuştu. Rastalı saçlarından vazgeçmeyeceğini söyleyen Miguel Ardanuy ise, “Celia Villalobos’un partisi benim rastalarım kadar temiz olsa bari” diye tepki gösterdi.

"'Yeni bir çağda olduğumuzu anlayamadı"

Rajoy’la birlikte çekilen ve gündem yaratan fotoğrafıyla ilgili konuşan Alberto Rodríguez ise, “Rajoy’un yüzündeki ifade açıkça gösteriyor ki artık yeni bir siyaset çağında olduğumuzu ve parlamentonun azınlığı korumadığını anlayamıyor” dedi.