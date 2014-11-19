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Dünya
Deutsche Welle

İspanya Meclisi Filistin'i tanıdı

Filistin'i tanıyan ülke sayısı, İsrail'in tepkisine rağmen artıyor. İspanya Meclisi, Filistin devletinin tanınması konusunda, hükümete tavsiye kararı sunulmasını oy birliğiyle kabul etti.

19 Kasım 2014 12:17


İspanya Meclisi'nde oylanan tasarı, ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) tarafından hazırlandı. Tasarıya iktidardaki Halk Partisi (PP) de bir değişikliğe gidilmesini sağlayarak destek verdi. Filistin'in devlet olarak tanınması, "her iki tarafın karşılıklı güvenliğini ve barışını garanti eden, vatandaşların haklarına saygı gösteren ve bölgesel istikrarı sağlayan bir müzakere sürecinin sonucuna" bağlandı. İspanyol hükümeti, Filistin'in tanınması için AB ile birlikte çaba harcamaya çağrıldı.

İspanya Meclisi, hükümeti bağlayıcı nitelik taşımayan karar tasarısıyla İngiltere örneğini takip etmiş oldu. İngiltere'de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası, Filistin'in devlet olarak tanınmasına ilişkin önergeyi geçen ay kabul etmişti. Aynı içerikte bir tasarının Fransa Meclisi'ne bu ay içinde gündeme getirilmesi bekleniyor.

İsveç'te eylül ayında yapılan genel seçimle iş başına gelen Stefan Lofven başbakanlığındaki merkez-sol hükümet, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almış, İsveç, Filistin'i tanıyan ilk Batılı ülke olmuştu. İsrail karara tepkisini, büyükelçisini geri çağırarak ortaya koymuştu.

Filistin'i tanıyan ülkeler, böylece Ortadoğu barış sürecinin canlandırılmasına katkıda bulunmayı umuyor. BM üyesi 193 ülkeden 135'i Filistin'i devlet olarak tanıyor. Bunlar arasında AB üyesi Bulgaristan, Malta, Polonya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Kıbrıs da yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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