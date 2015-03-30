İspanya Maliye Bakanlığı, Barcelonalı Xavi’nin peşine düştü

İspanya'da Maliye Bakanlığı’nın son kurbanı Barcelonalı futbolcu Xavi Hernandez oldu.

İspanya Maliye Bakanlığı, Xavi'nin evine bir yazı göndererek vergi kaçakçısı olmaması için maliyeye olan 4 milyon Euroluk borcunu ödemesini istedi.

Ntvspor’da yer alan habere göre, Barcelona Kulübü ile olan imaj haklarından elde ettiği kazancın vergisini ödemediğini ileri süren bakanlık, yıldız futbolcuya vatandaşlık görevini yerine getirmesi talebinde bulundu.

İspanya Maliye Bakanlığı daha önce de Lionel Messi, Gerard Pique ve David Villa hakkında dava açmış ve maliyeye olan borçlarını ödemesini istemişti. Arjantinli yıldız futbolcu Messi, vergi borçları yüzünden iki kez sanık sandalyesine oturmuş ve 10 milyon Euro'dan fazla borcunu ödeyerek hapis cezası almaktan kurtulmuştu.