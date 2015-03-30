T24 LogoT24 Logo
Spor

İspanya Maliye Bakanlığı, Barcelonalı Xavi’nin peşine düştü

Barcelona ile olan imaj haklarından elde ettiği kazancın vergisini ödemedğini ileri süren bakanlık, yıldız futbolcuya vatandaşlık görevini yerine getirmesi talebinde bulundu

30 Mart 2015 01:09

İspanya'da Maliye Bakanlığı’nın son kurbanı Barcelonalı futbolcu Xavi Hernandez oldu.

İspanya Maliye Bakanlığı, Xavi'nin evine bir yazı göndererek vergi kaçakçısı olmaması için maliyeye olan 4 milyon Euroluk borcunu ödemesini istedi.

Ntvspor’da yer alan habere göre, Barcelona Kulübü ile olan imaj haklarından elde ettiği kazancın vergisini ödemediğini ileri süren bakanlık, yıldız futbolcuya vatandaşlık görevini yerine getirmesi talebinde bulundu.

İspanya Maliye Bakanlığı daha önce de Lionel Messi, Gerard Pique ve David Villa hakkında dava açmış ve maliyeye olan borçlarını ödemesini istemişti. Arjantinli yıldız futbolcu Messi, vergi borçları yüzünden iki kez sanık sandalyesine oturmuş ve 10 milyon Euro'dan fazla borcunu ödeyerek hapis cezası almaktan kurtulmuştu.

ETİKETLER

xavi hernandezbarcelonamaliyehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24