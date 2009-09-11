'İspanya maçını alırsak hedefimiz en yukarı çıkar'

36. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası ikinci tur (F) Grubu'ndaki ilk maçını yarın İspanya ile yapacak (A) Milli Takım'da menajer Harun Erdenay, İspanya maçının kendileri için büyük önemi olduğunu söyledi.



Milli takımın konakladığı Andel's Otel'de açıklama yapan Harun Erdenay, İspanya takımının gücünü tartışmaya dahi gerek olmadığını vurgularken, (D) Grubu'nda elde ettikleri avantajı burada kullanmak istediklerini dile getirdi.



Erdenay, İspanya'nın son Dünya şampiyonu ve son Avrupa ile Olimpiyat finalisti olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



“Rakibimizin gücünü tartışmaya gerek yok. Fakat biz de çok iyi durumdayız. Üç maçımızı da kazanarak buraya geldik. Bu avantajımızı kullanmak ve bu grubu da lider bitirmek istiyoruz. İspanya maçını kazanabilirsek, şampiyonada hedefimiz en yukarıya doğru çıkar.”



İspanya'nın (C) Grubu'nda yenilgi almış olmasına da değinen Harun Erdenay, “Şu anda toparlamış durumdalar, sakatları iyileşti. Tam kadro çıkacaklar. Bence İspanya hala bu turnuvanın en büyük favorisi” diye konuştu.



Milli oyuncu Ender Arslan ise yarinki İspanya karşılaşmasının zorlu geçeceğine dikkat çekerek, “Tabii ki zor olacağını biliyoruz ama iyi bir hava yakaladık. Rakibimizin gücünü biliyoruz fakat çekinmiyoruz. Onların da bazı problemleri var, istedikleri gibi oynayamıyorlar. Onları sistemlerinden çıkartamaya ve kendi tempomuzu kabul ettirmeye çalışacağız. Aynı oyunumuzu sürdürüp, bu grup maçlarına da galibiyetle başlamayı hedefliyoruz” dedi.



(A) Milli Takım'ın oyun kurucularından Engin Atsür ise “İspanya'nın performansı gün geçtikçe artacaktır. Önemli oyuncuları var. Kedimizi aldatmamalıyız. Bence zor bir maç olacak ve bizim için önemli. Gönül ister ki yine 3 galibiyetle devam edelim” ifadelerini kullandı.





(A) Milli Basketbol Takımı'nın oyun kurucuları Kerem Tunçeri, Engin Atsür, Ender Aslan ve Sinan Güler, basın mensuplarına özel fotoğraf çektirdiler.



Kaldıkarı Andel's Otel'in önünde polis motosikletine binen Kerem Tunçeri ve yanında duran diğer oyuncular, Türk bayrağı ile poz verdiler.



