İspanya La Liga’da maçlar askıya alındı!

İspanyol Futbol Federasyonu (RFEF), maçların yayın hakları konusunda hükümetin onayladığı yasa tasarısına tepki olarak maçları askıya aldı.

16 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak olan grev, La Liga’da son iki maçı ve Kral Kupası finalini etkileyecek.



Futbolcular Sendikası AFE’nin desteğini alan İspanyol Futbol Federasyonu, hükümetin tasarıyı değiştirmesini ve şimdiki haliyle meclisten geçmemesini istiyor.



RFEF’ten yapılan açıklamada, bahis gelirlerinin yeniden düzenlenmesi, maliyenin denetimleri, futbolcuların taleplerine kulak tıkanması ve en önemlisi maçların yayın haklarının satışına müdahaleye duyulan rahatsızlık dile getirildi.



Hükümetin RFEF’ye karşı saygısız davrandığının altı çizilen açıklamada, 16 Mayıs’tan itibaren maçların süresiz askıya alındığı belirtildi ve hükümetle diyaloğa açık oldukları bir kez daha tekrarlandı.



Federasyon Başkanı Angel Maria Villar’ın önümüzdeki günlerde konuyu görüşmek üzere Spor ve Kültür Bakanı Jose Ignacio Wert ile bir araya geleceği bildirildi.