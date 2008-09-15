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Spor

İspanya La Liga'da görünüm

15 Eylül 2008 03:00

La Liga’nın ikinci haftasında, ilk maçını kaybeden Real Madrid evinde Numancia’yı 4-3’lük skorla geçti. Seyircisi önünde Numancia karşısında iki defa geriye düşen Real Madrid, lige yeni yükselen rakibini 4-3 mağlup etti ve böylece sezonun ilk puanlarını aldı.

Barcelona ise taraftarlarını üzmeye devam ediyor. Nou Camp'da öne geçtikleri Santander karşısında üstünlüklerini koruyamadılar ve sahadan 1-1 berbaerlikle ayrıldılar.

Dün alınan diğer sonuçlarsa şöyle: Getafe-Betis: 0-0, Malaga-A. Bilbao: 0-0, Mallorca-Osasuna: 1-1, Huelva-Espanyol: 0-1, Villarreal-Deportivo: 1-0. Bundesliga’da ise şu sonuçlar alındı: Bochum-A.Bielefeld: 2-0, Hannover-Mönchengladbach: 5-1. Rus Ligi’nde ise Hasan Kabze’nin ilk 11’de çıktığı maçta lider Rubin Kazan, D. Moskova’yı evinde Rebrov’un golüyle 1-0 yendi.

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