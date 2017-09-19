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Deutsche Welle

İspanya Kuzey Kore büyükelçisini 'istenmeyen kişi' ilan etti

İspanya hükümeti BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymayan Kuzey Kore'nin büyükelçisinden ay sonuna kadar ülkeyi terk etmesini istedi.

19 Eylül 2017 12:49

İspanya hükümeti nükleer anlaşmazlık nedeniyle Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçisi'nden 30 Eylül'e kadar ülkeyi terk etmesini istedi. İspanya Dışişleri Bakanlığı büyükelçinin bakanlığa çağrılarak 'istenmeyen kişi' ilan edildiğinin kendisine bildirildiğini duyurdu.

BM Güvenlik Konseyi ABD'nin çağrısı üzerine perşembe günü yeniden toplanarak Kuzey Kore krizini görüşecek. Washington'da yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ve Çin devlet Başkanı Şi Jinping'in "Pyongyang yönetimine azami baskı yapılması" hususunda mutabık kaldıkları belirtildi. Beyaz Saray iki lider arasındaki telefon görüşmesinin ardından, "Güvenlik Konseyi'nin yaptırım kararlarını sıkı sıkıya uygulamak suretiyle Kuzey Kore yönetimi üzerindeki baskının en üst düzeye çıkarılacağını" bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi bir hafta önce Kuzey Kore hakkındaki 8. yaptırım paketini onaylamıştı. Yaptırımlar arasında Kuzey Kore'den tekstil ürünleri ithal edilmemesi ile bu ülkeye yapılan doğalgaz ve petrol sevkiyatının kısıtlanması da bulunuyor. Yaptırımların sertleştirilmesine Kuzey Kore'nin yaptığı şimdiye kadarki en şiddetli yer altı nükleer denemesi yol açmıştı. Pyongyang yönetimi yaptırım kararlarına çok sayıda orta menzilli füze fırlatarak karşılık vermişti.

DW, afp/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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