İspanya krizden çıkış yolunu olimpiyatlarda arıyor

Ekonomik krizle boğuşan hafta sonunda yeni bir kemer sıkma programı açıklayan İspanya, kalan fonlarını da olimpiyatlara akıtmayı planlıyor.

İstanbul ve Tokyo ile beraber aday şehir olan Madrid'in 2020 Olimpiyatları için seçilmesi halinde bunun genç işsizliğinin yüzde 52'yi bulduğu ülke ekonomisinin toparlanmasına ve sosyal huzursuzluğun azalmasına ciddi katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Madrid 2020 yönetim kurulu üyesi Viktor Sanchez ekonomiye güç ve halka coşku olmak üzere iki şeye ihtiyaçları olduğunu ve Olimpiyat Oyunlar gibi büyük bir projenin ekonominin ilacı olacağını söyledi.

Ülkenin teklif komitesi, oyunları kısıtlı bir bütçe ile organize edebilecekleri bir teklif hazırladı.

Madrid'in ilk başvurusuna göre sporların yüzde 78'i için gerekli olan yarış alanları zaten mevcut, sadece 9 yeni yapının daha inşa edilmesi gerekiyor. Son plana göre ise mevcut tesisler daha da idareli kullanılacak. Mesela Madrid'in sembolik arenası geçici bir basketbol sahasına dönüştürülecek ve şehrin kongre merkezi gazeteciler için konaklama alanı haline getirilecek.

Madrid Belediye Başkanı Yardımcısı Miguel Angel Villanusva'nın cumartesi günkü Olimpiyat Komitesi davetinde söylediğine göre adaylığın en büyük garantisi başarılı İspanyol tenis yıldızı Rafael Nadal. Ayrıca, İspanya'nın içinde bulunduğu ekonomik kriz değerlendirmelerde ülke aleyhine oy çıkmasına neden olabilir.

2011 verilerine göre Madrid 6 milyar eurodan fazla (7.3 milyar dolar) borcu ile ispanya'nın en yüksek borçlu şehirlerinden biri ve kredi notu ajansı Fitch'in, Community of Madrid denilen yerel hükümet için yaptığı tahminlere göre borç 2014'te 23,7 milyara ulaşıp 2010 verilerini üçe katlayacak.

Barcelona'ın Pompeu Fabra Üniversitesinde İktisat Profesörü olan Jose Garcia Montaluo bunları bütün bunları göz önünde bulundurarak böyle bir organizasyon için uygun bir zaman olmadığını söylüyor ve özellikle otelcilik, ulaşım ve hizmet sektörlerinde çoğu kalıcı olmak üzere 300.000 kişiye istihdam olanağı sunulabileceği fikrine itiraz ediyor.

Halk da temkinli. 1992 Barselona Olimpiyatları'nın yararlarını hatırlatan Madridliler, ticaret bu kadar kötü durumdayken hükümetin oyunlara boş yere para harcayacak olmasından korkarak, "hükümetin olimpiyat harcamalarını mercek altına alması lazım. Oyunları biz finanse etmek zorunda kalıyorken madalyaları politikacıların alıyor olması adil değil" diyorlar. Halka göre, o para boşa harcanırken herkesin vergileri yükseltilmemeli.