İspanya 'Kriz çözüldü' demişti; İngiltere Başbakanı'ndan kafa karıştıran 'Cebelitarık' açıklaması

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Cebelitarık'ın egemenliği konusundaki pozisyonunun değişmediğini ve değişmeyeceğini belirterek, "Cebelitarık, İngiliz olduğu için gururluyum ve daima Cebelitarık'ın yanında olacağım" dedi.

Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşmasına ve tarafların gelecekteki ilişkileriyle ilgili siyasi deklarasyona son şeklini vermek üzere gittiği Brüksel'de İngiliz basınına açıklamalarda bulunan May, İspanya ile Cebelitarık konusunu ayrılık anlaşması bağlamında "yapıcı ve anlayışlı" biçimde müzakere ettiklerini söyledi.

"İngiltere'nin Cebelitarık'ın egemenliği konusundaki pozisyonu değişmedi ve değişmeyecek" ifadesini kullanan May, şunları kaydetti:

"Cebelitarık, İngiliz olduğu için gururluyum ve daima Cebelitarık'ın yanında olacağım. Cebelitarık'ın ayrılık anlaşmasının bütünü ve geçiş süreci kapsamına girmesini temin ettik. Biz daima Cebelitarık'ın da dahil olduğu bütün İngiltere ailesi adına müzakere edeceğiz. Gelecekteki ilişkilerde de onların çıkarlarının yanında olacağız".

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cebelitarık'ın hukuki statüsüyle ilgili İspanya'nın taleplerinin karşılandığını belirterek, "Brexit'e vetoyu kaldırıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Sanchez, Başbakanlık konutu Moncloa'da düzenlenen basın toplantısında, İspanya'nın taleplerinin Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere tarafından kabul edildiğini söylemişti. Sanchez, varılan mutabakatla İspanya'nın Cebelitarık'ın geleceğini İngiltere ile müzakere etmesinin garanti edildiğini belirtmişti. Sanchez, Brüksel'de yarın yapılacak Avrupa Konseyi olağanüstü toplantısında Brexit anlaşmasının imzalanacağını ve İspanya'nın "evet" diyeceğini kaydetmişti.