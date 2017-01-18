İspanya Kralı'ndan Türkiye turizmine destek mesajı

İspanya Kralı 6. Felipe, İspanya'nın başkenti Madrid'de bu yıl 37'ncisi düzenlenen uluslararası turizm fuarı FİTUR'da Türkiye standını ziyaret etti. İspanya Kralı 6. Felipe, "Türkiye turizminin en kısa sürede toparlanarak eski gücüne kavuşacağına inanıyorum." dedi.

Toplam 164 ülkeden 125 bin profesyonel katılımcı ve 108 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan FİTUR'daki Türkiye standı, Kral 6. Felipe, eşi Kraliçe Letizia, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai, İspanya Enerji ve Turizm Bakanı Alvaro Nadal ve Madrid Özerk Yönetim Başkanı Cristina Cifuentes'i misafir etti.

Kitap ve lokum hediyesi

FİTUR dolayısıyla Madrid'de bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon tarafından Türkiye standında karşılanan Kral 6. Felipe, Türkiye'nin terör saldırıları nedeniyle yaşadığı acıları ve kayıpları İspanya olarak en derinden hissettiklerini ve Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi. İspanya Kralı, "Türkiye turizminin en kısa sürede toparlanarak eski gücüne kavuşacağına inanıyorum." diye konuştu.

İspanya Kralı'nın desteğine teşekkür eden Bakan Yardımcısı Yayman da Kral'a Türkiye turizmini anlatan bir kitap ve lokum hediye etti.

Yayman, İspanyol heyetinin ziyaretinden sonra Türkiye standında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sayın Kral'a ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir incelik gösterdi. Bu, İspanyol ve Türk halkları arasındaki dostluğu göstermesi açısından çok önemli. Dünya, terörizme karşı bir ve beraber olmak durumdadır. Madrid'in acısı İstanbul'un acısıdır. İstanbul'un acısı da Sayın Kral'ın da ifade ettiği gibi İspanya'nın Madrid'in acısıdır. Bütün dünyada bir küresel terör tehdidi var. Teröre karşı dünya beraberce mücadele etmelidir. Eğer dünya ve insanlık, Paris, Madrid, Londra, Berlin veya İstanbul'daki bir terör saldırısına dur demezse dünyayı daha büyük bir tehlike bekliyor demektir."