İspanya Kralı tahtını oğluna devrediyor

Kral Juan Carlos, İspanya'nın faşist diktatörü Francisco Franco'nun ölümünden sonra 1975 yılında tahta çıkmıştı. Juan Carlos tahtını, 45 yaşındaki oğlu Prens Felipe'ye devrediyor. Juan Carlos'un dönemi dünyanın 'en popüler monarşisi' olarak anılıyordu, fakat Kral'ın oğlu ve damadı hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle İspanyollar son dönemde Kral'a olan güvenlerini de kaybetti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İspanya ekonomik krizle boğuşurken Kral Juan Carlos'un Botsvana'da fil avına çıkması da halkın tepkisini çekmişti. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Kral'ın kişisel nedenlerden dolayı tahttan çekildiğini söyledi. Sağlığı giderek kötüye giden Juan Carlos son yıllarda kalçasından bir dizi operasyon geçirmişti.

Başbakan Rajoy, Juan Carlos için "Çıkarlarımızın yılmaz savunucusuydu. Değişim için en uygun zaman olduğu kanaatindeyim" dedi. Kral Juan Carlos'un yerine tahta geçecek oğlu Prens Felipe'nin hukuk ve uluslararası ilişkiler eğitimi var. Eski televizyon sunucusu Prenses Letizia'yla evli olan Prens Felipe'nin bu evliliğinden iki kızı var.