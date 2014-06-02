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Dünya
Deutsche Welle

İspanya Kralı tahtı bırakıyor

39 yıldır tahtta olan İspanya Kralı Juan Carlos tahtı bırakıyor. Yerine Prens Felipe geçecek.

02 Haziran 2014 15:10


İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Kral Juan Carlos'un tahtı bırakacağını açıkladı. Rajoy, “Majesteleri Kral Juan Carlos, beni tahtı bırakma isteği konusunda bilgilendirdi. Bunun değişim için en iyi an olduğu görüşündeyim” dedi.

1970'li yıllarda Francisco Franco diktatörlüğünden sonra İspanya'nın demokrasiye geçişini kolaylaştıran 76 yaşındaki Juan Carlos, gafları ve yolsuzluk skandalları nedeniyle kamuoyu desteğini yitirmişti.

Rajoy, sağlık durumu çok iyi olmayan ve geçtiğimiz yıllarda çok sayıda operasyon geçiren Kral Carlos'un kişisel nedenlerden dolayı tahtı bırakacağını kaydetti. Juan Carlos'un İspanya halkını kararı konusunda kişisel olarak da bilgilendireceği belirtildi.

1975 yılında tahta geçen Juan Carlos'un yerini oğlu Prens Felipe alacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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