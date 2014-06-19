İspanya Kralı Juan Carlos, 39 yıl sonra tahtına veda etti

İspanya'da Franco'nun diktatörlüğü sonrasında 1975 yılında Kral olan Juan Carlos, tahtını resmen bıraktı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Juan Carlos'un 2 Haziran'da tahtı oğlu Veliaht Prens Felipe'ye bıraktığını açıklamasından sonra başlayan yasal süreç bugün atılan imzayla son buldu.

Meclis ve Senato'da kabul edilen Juan Carlos'un tahtından feragat etmesiyle ilgili yasaya bugün Kral olarak son imzasını atan Juan Carlos, yerine geri dönerken eşi Kraliçe Sofia'yı öptü, daha sonra da oğlu Felipe'ye sarıldı. Kraliyet Sarayı'nın salonunda bulunan 160 kadar seçkin davetlinin önünde sandalyedeki yerini yeni Kral 6. Felipe'ye bırakan Juan Carlos yaptığı jestle uzun süre ayakta alkışlandı.

Kraliyet Sarayı'nda 15 dakika süren Juan Carlos'un krallığa veda ettiği imza töreni İspanya milli marşı ile başladı ve yine bu marşla sona erdi.

Yasa, Başbakan Mariano Rajoy tarafından da imzalandı.

6. Felipe'nin yarınki krallık töreni TSİ 11.30'da başlayacak. Juan Carlos ve eşi Sofia, basın karşısında ön plana çıkmak istemedikleri için yarınki törene katılmayacak.