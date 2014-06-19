T24 LogoT24 Logo
Dünya

İspanya Kralı Juan Carlos, 39 yıl sonra tahtına veda etti

İspanya Kralı Juan Carlos, 1975'ten bu yana oturduğu tahtını, Veliaht Prens Felipe'ye bıraktı

19 Haziran 2014 02:09

İspanya'da Franco'nun diktatörlüğü sonrasında 1975 yılında Kral olan Juan Carlos, tahtını resmen bıraktı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Juan Carlos'un 2 Haziran'da tahtı oğlu Veliaht Prens Felipe'ye bıraktığını açıklamasından sonra başlayan yasal süreç bugün atılan imzayla son buldu.

Meclis ve Senato'da kabul edilen Juan Carlos'un tahtından feragat etmesiyle ilgili yasaya bugün Kral olarak son imzasını atan Juan Carlos, yerine geri dönerken eşi Kraliçe Sofia'yı öptü, daha sonra da oğlu Felipe'ye sarıldı. Kraliyet Sarayı'nın salonunda bulunan 160 kadar seçkin davetlinin önünde sandalyedeki yerini yeni Kral 6. Felipe'ye bırakan Juan Carlos yaptığı jestle uzun süre ayakta alkışlandı.

Kraliyet Sarayı'nda 15 dakika süren Juan Carlos'un krallığa veda ettiği imza töreni İspanya milli marşı ile başladı ve yine bu marşla sona erdi.

Yasa, Başbakan Mariano Rajoy tarafından da imzalandı.

6. Felipe'nin yarınki krallık töreni TSİ 11.30'da başlayacak. Juan Carlos ve eşi Sofia, basın karşısında ön plana çıkmak istemedikleri için yarınki törene katılmayacak.

 

ETİKETLER

ispanyakraljuan carlos

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24