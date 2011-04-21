-İSPANYA KRAL KUPASI REAL MADRİD'İN MADRİD (A.A) - 21.04.2011 - İspanya Kral Kupası'nı, uzatmalarda Cristiano Ronaldo'nun golüyle Barcelona'yı 1-0 yenen Real Madrid kazandı. Valencia'daki Mestalla stadında oynanan maçın ilk yarısında Real Madrid, ikinci yarısında ise Barcelona üstün oynayan taraf olurken her iki takımın geliştirdiği ataklardan sonuç gelmeyince maç uzatmalara gitti. İlk yarıda Real Madrid'de Pepe'nin kafasında top direkten dönerken ikinci yarıda da Barcelona'dan Messi'nin güzel pasında Pedro topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyon ofsayt olduğu için gol geçersiz sayıldı. Maçın uzatmalarında tekrar ilk başlardaki hızlı ve baskılı oyununu bulan Real Madrid, maçın yıldızı olarak gösterilen Di Maria'nın ortasında C. Ronaldo'nun attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti ve ilerleyen dakikalarda gol olmayınca 18 yıl aradan sonra Kral Kupası'nı kaldırdı. Ligde geçen hafta sonu oynanan maçtan farklı olarak Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan Mesut Özil, bekleneni veremeyince 69'uncu dakikada oyundan alındı. Real Madrid kulübü, Florentino Perez başkanlık yaptığından bu yana takımı tüm kupaları kazanmasına rağmen sadece Kral Kupası'nı alamamıştı. Real Madrid'de ilk sezonunu geçiren teknik direktör Jose Mourinho ve ikinci sezonunu geçiren futbolcu Cristiano Ronaldo ilk kupalarını kazanmış oldu. Ayrıca Real Madrid, üç yıldır yenemediği Barcelona'ya karşı galip gelmeyi başardı. Real Madrid ve Barcelona gelecek hafta Şampiyonlar Ligi yarı final maçında karşı karşıya gelecek.