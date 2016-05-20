İspanya Kral Kupası finali maçındaki Katalan bayrağı yasağı kaldırıldı

İspanya'da Barcelona ve Sevilla takımları arasında 22 Mayıs Pazar günü oynanacak Kral Kupası finalinde tribünlerdeki bağımsız Katalonya bayrağına getirilen yasak kaldırıldı.

Söz konusu yasağa karşı Barcelona kulübü ile bağımsızlık yanlısı Drets adlı dernek tarafından yapılan itirazı haklı bulan Madrid'deki idari mahkeme final maçında bağımsız Katalonya bayrağının açılabileceğine hükmetti.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Katalonya özerk yönetim Başkanı Carles Puigdemont ve Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau da yasağın kaldırılması sonrasında final maçına gideceklerini duyurdu.

Puigdemont ve Colau, mahkeme kararından önce yasağı protesto etmek için final maçına gitmeme kararı almıştı.

Öte yandan bağımsız Katalonya bayrağı ile ilgili tartışmalar İspanya'daki radikal görüşlü grupları da harekete geçirdi. Başkent Madrid'de yarın hem "Neonazi" grubununun hem de faşizm karşıtı aşırı sol bir örgütün gösteri yapmalarına izin verildiği açıklandı. Final maçı dolayısıyla Madrid'de güvenlik önlemleri artırılırken, bin 495 polisin görev yapacağı bildirildi.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde 2011 yılından bu yana gündemde olan bağımsızlık yanlısı girişimlerle bağlantılı olarak Barcelona maçlarında sık sık bağımsız Katalonya bayrakları açılırken, UEFA bu nedenle Barcelona kulübüne iki kez para cezası vermişti.

Madrid Valisi Consepcion Dancausa'nın Kral Kupası final maçında bağımsız Katalonya bayrağı açılmasına yasak getiren kararına Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı siyasi partiler, sivil girişimler ve Barcelona kulübü "ifade özgürlüğü hakkı ihlal ediliyor" gerekçesiyle sert tepki göstermişti.