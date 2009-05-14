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Spor

İspanya Kral Kupası Barcelona'nın

14 Mayıs 2009 04:05

İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona, Atletic Bilbao'yu 4-1'lik skorla mağlup ederek 25. kez kupayı müzesine götürdü.

İspanya Kral Kupası tarihinin en başarılı iki takımı Barcelona ile Atletic Bilbao, Valencia'nın Mestalla Stadı'nda finalde kozlarını paylaştı.

İspanya Kral Kupası'nı bugüne dek 25 kez müzesine götüren Barcelona ile 23 defa kupayı kaldıran Atletic Bilbao’nun mücadelesinde Bask ekibi, 9. dakikada Toquero ile öne geçti. Barcelona bu gole 31. dakikada Toure, 55. dakikada Messi, 58. dakikada Bojan Krkic ve 64. dakikada Xavi ile cevap vererek Bilbao’nun 25 yıllık rüyasına kavuşma hayallerini yıktı.

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