İspanya Kral Kupası 34 yıl sonra Real Sociedad'ın

Ertelenen 2019-2020 sezonu İspanya Kral Kupası finalinde Athletic Bilbao ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Maçı 1-0 kazanan Real Sociedad, kupayı müzesine götüren taraf oldu.

Real Sociedad'a kupayı getiren golü 63. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal kaydetti. Kupayı 3. kez kazanan Real Sociedad, İspanya Kral Kupası'nı son olarak 1986-87 sezonunda müzesine götürmüştü.

İspanya Kral Kupası'nı 30 kez ile en çok kazanan takım Barcelona. Kupayı Real Sociedad'a kaybeden Athletic Bilbao ise 24 şampiyonlukla en çok kazanan 2. takım durumunda.