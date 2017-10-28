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Dünya

İspanya Katalonya'nın özerkliğini askıya aldı, yeni seçimler 21 Aralık'ta

Hilal Sarı / 27 Ekim, İstanbul (DHA) - İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, bugün bağımsızlığını ilan eden Katalonya'nın özerkliğini askıya aldı

28 Ekim 2017 02:10

Hilal Sarı / 27 Ekim, İstanbul (DHA) - İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, bugün bağımsızlığını ilan eden Katalonya\'nın özerkliğini askıya aldı. 
Rajoy Katalonya hükümetini ve parlamentosunu fesh ederek bölge için 21 Aralık\'ta yeni seçimlerin yapılacağını açıkladı. Rajoy bu kararı verirken amaçlarının normale ve yasallığa geri dönmek olduğunu vurgulayarak \"Hiçbir zaman bu noktaya gelmek istememiştik\" dedi. Bölge parlamentosunun 1 Ekim\'de gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumundan beri Madrid hükümeti ve Katalonya Bölgesi parlamentosu arasında siyasi gerilim yükselmişti. Barselona\'da hükümet sarayının dışındaki meydana gönderilen mesajda İspanya Başbakanı Rajoy\'un kararı duyuruldu. Almanya, Fransa ve İngiltere\'nin de dahil olduğu birçok Avrupa ülkesi yeni Katalonya Cumhuriyeti\'ni tanımadığını açıkladı. Finlandiya Başbakanı ise gelecek hafta Katalonya\'yı tanıyacağına ilişkin meclise bir önerge vereceğini duyurdu.
 

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